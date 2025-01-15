Лещук сообщил о запуске сервиса помощи спортсменам
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о запуске сервиса, нацеленного на помощь спортсменам с повседневными вопросами.
— Футболисты очень сильно сконцентрированы на своей работе, не могут серьезно разбираться в других сферах: скажем, инвестициях в фондовый рынок, покупке недвижимости.
Если все тратить во время карьеры, то после окончания ничего не останется. А, естественно, уровень доходов все хотят поддерживать. Поэтому подумал, что хорошо было бы собрать в одном месте людей, которые специализируются в разных сферах. Это такая компания, которая будет помогать спортсменам с их повседневными вопросами.
Особенно по вопросам инвестиций, которые будут приносить доход и во время карьеры, и после ее окончания. Даже чтобы условно купить себе квартиру, нужно потратить массу времени. Изучить рынок, плюсы и минусы застройщика, самого жилого комплекса. Когда ты не находишься в рынке, тебе приходится все узнавать с нуля, это отвлекает от работы. Когда есть специалист, он может по твоим запросам отсеять большую часть того, что не нужно. Плюс у людей, с которыми я работаю, есть доступ к закрытым продажам, предстарту.
То есть ты перед стартом общих продаж можешь выбрать себе планировку либо взять коммерческое помещение, недоступное всем. Это плюс. Такие моменты помогут спортсменам больше думать о футболе. Плюс с такими специалистами избегаешь вариантов куда-то вложить деньги, но лишь уйти в минус.
— Можно опробовать это на динамовцах.
— Я им закинул эту идею. Отдельная часть работы компании — организация путешествий. Уже сказал ребятам: «Давайте проверим. Если взять через тех людей, где брал я, будет дешевле».
— Кто-то прислушался?
— Сказали: «Хорошо, давай сравним». Понятное дело, что там не будет 30-40 процентов скидки. Но это будет дешевле, в любом случае какая-то экономия. Путешествия — один из форматов. Потом перейдут уже на покупку недвижимости. Заработок — это комиссия компании, которая предоставляет площадку — застройщикам и так далее. А с самих футболистов, хоккеистов денег мы не получим. Пока все в процессе запуска. Как раз думаю, что после сборов компания начнет работать.
— Есть название?
— Пока у меня в голове разные варианты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3