Лещук — о матчах РПЛ зимой: «Не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» оценил текущий календарь РПЛ.

— В конце прошлого года тема крыш на стадионах стала особенно актуальной, верно?

— Было бы круто. Просто денег нет, наверное, чтобы каждый клуб сделал крышу для своей арены. Помимо этого, нужно тогда еще и на тренировочных полях их соорудить. Ведь играешь ты один раз в неделю, а тренируешься пять-шесть раз за семь дней. Проблема не только в играх, но и в тренировках.

— Обсуждалась также проблема матчей при температуре минус 15.

— Да у нас было нормально в прошлом сезоне, когда мы из-за ЧМ-2022 закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Заканчиваем в конце ноября и начинаем в марте.

— То есть в десятых числах декабря играть не стоит?

— Да, конечно. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига пытается учесть интересы клубов при составлении календаря, но потом сами команды из-за этого страдают.