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Сегодня, 09:45

Лещук — о матчах РПЛ зимой: «Не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева,, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» оценил текущий календарь РПЛ.

— В конце прошлого года тема крыш на стадионах стала особенно актуальной, верно?

— Было бы круто. Просто денег нет, наверное, чтобы каждый клуб сделал крышу для своей арены. Помимо этого, нужно тогда еще и на тренировочных полях их соорудить. Ведь играешь ты один раз в неделю, а тренируешься пять-шесть раз за семь дней. Проблема не только в играх, но и в тренировках.

— Обсуждалась также проблема матчей при температуре минус 15.

— Да у нас было нормально в прошлом сезоне, когда мы из-за ЧМ-2022 закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Заканчиваем в конце ноября и начинаем в марте.

— То есть в десятых числах декабря играть не стоит?

— Да, конечно. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду.

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига пытается учесть интересы клубов при составлении календаря, но потом сами команды из-за этого страдают.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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