Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:55

Волков: «Любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Акрона» Сергей Волков в интервью «Известиям» рассказал, что всем доволен в команде.

— Чувствуете себя лидером команды?

— Конечно, чувствую. Я здесь с первого дня. Не буду ставить себя столбом каким-то выше всех, у нас есть опытные ребята. Они тоже лидеры. Но и я в этой группе. Стараемся вести команду за собой.

— Как отреагируете, если завтра вам предложит контракт «Зенит» или ЦСКА?

— Завтра предложат — завтра и поговорим. Сейчас я игрок «Акрона» и рад, что играю за эту команду. Конечно, любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ, но на данный момент предложений нет, поэтому я даже не задумываюсь об этом. Есть контракт с «Акроном», и мне здесь нравится.

Источник: https://iz.ru/1507028/ivan-litomin-aleksei-fomin/zavtra-predlozhat-kontrakt-zenit-ili-tcska-zavtra-i-pogovorim
Сергей Волков (футбол)
Футбол
ФК Акрон
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остановит ли Бобровский мощную атаку «Торонто» и что ждет команду Макдэвида?
Лучшего баскетболиста России избили в центре Москвы. У Шведа серьезные травмы
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Сафонов — о матче с «Акроном»: «Это будет достаточно тяжелый матч для «Краснодара»
Глебов: «ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех»
Гасанов рассказал, зачем игроки «Акрона» чистят зубы после тренировок
Колосков заявил, что «Акрон» умеет играть на равных с большими командами
Канчельскис: «Если «Зенит» выиграл бы Кубок, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор»
Лепехин заявил, что сенсационная поступь «Акрона» закончится в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци заявил, что в «Ростове» много талантливых молодых игроков

Родионов рассказал, что сын Промеса уже занимается футболом в школе «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости