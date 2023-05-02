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2 мая, 23:11

Камоцци заявил, что в «Ростове» много талантливых молодых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игроках «Ростова».

«Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков, их академия проделывает отличную работу, они молодцы. В «Ростове» есть качественные воспитанники — здорово, что у них есть игровое время и они могут раскрываться. Также в основном составе команды много талантливой молодежи из разных академий. Что касается Карпина, то он доказал, что команда без легионеров может быть боеспособной и играть в РПЛ лучше, чем команды с большим количеством иностранных футболистов в составе. Это дорогого стоит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-rostove-mnogo-talantlivy-h-molody-h-igrokov-ih-akademiya-prodely-vaet-otlichnuyu-rabotu/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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