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«Возвращаю!» Кокорин — жене Мамаева

19:07
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин иронично прокомментировал пост жены полузащитника Павла Мамаева Аланы. Она опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с мужем.

— Возвращаю, — написал Кокорин в комментариях под фото.

Сегодня Мамаев, Кокорин и брат форварда Кирилл вышли из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Игроки освободились по УДО после заключения за хулиганство и нанесение побоев.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //
Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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