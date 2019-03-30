"Возвращаемся домой в отличном настроении". Победное фото "Спартака" после матча с "Ахматом"

"Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Официальный Твиттер красно-белых опубликовал победное фото из раздевалки, на котором присутствует вся команда и тренерский штаб.
- Возвращаемся домой в отличном настроении! - такой подписью сопровождается снимаок.
Победное фото из Грозного! 🔴⚪ 💪– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 марта 2019 г.
Возвращаемся домой в отличном настроении! 😄#АхматСпартак – 1:3 #Спартак #Spartak pic.twitter.com/RYJwkwUk0X
"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
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