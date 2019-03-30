19:15 | Футбол — РПЛ

"Возвращаемся домой в отличном настроении". Победное фото "Спартака" после матча с "Ахматом"

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"Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Официальный Твиттер красно-белых опубликовал победное фото из раздевалки, на котором присутствует вся команда и тренерский штаб.

Возвращаемся домой в отличном настроении! - такой подписью сопровождается снимаок.

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. 

Ахмат - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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