Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала последние изменения в руководстве московского клуба. Она считает неправильным возможное возвращение Юрия Семина в московский клуб. По ее мнению, нужно давать дорогу более молодым специалистам.

— Ожидали, что «Локомотив» расстанется с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым?

— Для меня это не стало неожиданностью. К этому все шло... Так и должно было случиться.

— Какие ошибки они допустили?

— Просто со стороны люди думают, что очень легко управлять клубом. На самом деле — это не так. Сложная во всех отношениях работа. Очень сложная.

— Николич теперь не доработает до конца сезона?

— Да, такое развитие событие тоже исключать нельзя. Но все зависит от нынешнего бюджета клуба. Кого они пригласят вместо? Ставить эксперименты? Кого?

— Юрия Семина.

— Я не считаю это правильным.

— Почему? Семин же доказывал, что в одну реку можно войти не один раз.

— Да дело не в этом. В пятый раз войти, в седьмой... Возраст уже берет свое (Юрию Семину 73 года — Прим. «СЭ»). Считаю, нужно давать шанс молодым специалистам, энергичным.

— Но ведь факты — вещь упрямая. Семин давал результат. Команда шла на втором месте, а с ним не продлили контракт. Разве не это в итоге стало основной причиной расставания с Кикнадзе и Мещеряковым?

— Мы сейчас опять будем что ли эту тему обсуждать? Давал результат? Все зависит от уровня нашего чемпионата... А он, как я вам уже заметила, падает и падает.

(Виталий Айрапетов)

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