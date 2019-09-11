Возможно ли возвращение Вернблума и Натхо в ЦСКА? Отвечает Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не рассматривает вариант возвращения центральных хавбеков Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо. Вернблум покинул ЦСКА в 2018 году, перейдя в ПАОК. Игроки покинули ЦСКА в 2018 году. Швед перешел в ПАОК, а израильтянин — в «Олимпиакос». С лета 2019 года Натхо выступает за «Партизан».

— Вернблум не поедет, просто не захочет, — пояснил Бабаев. — Понтус откровенно говорил, что потихоньку будет заканчивать с футболом. Хорошо заработал, денег хватит, по его словам, правнукам. Он не станет покупать дорогие машины, квартиры. Деньги на банковском счете, под хороший процент. В этом плане у него прагматичный взгляд. Кажется, швед уже устал. Потому что-то, что он делал на поле — это сверхэнергозатратный футбол. В том числе — эмоционально. Вряд ли Понтус уже найдет новую мотивацию.

— А по Натхо не было подобных разговоров?

— Сейчас уже нет. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь