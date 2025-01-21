«Ахмат» в товарищеском матче победил сербскую «Войводину»

«Ахмат» обыграл в товарищском матче сербскую «Войводину» — 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Надер Гандри.

Товарищеский матч

«Войводина» (Сербия) — «Ахмат» (Россия) — 0:1 (0:0)

Гол: Гандри, 84 — с пенальти

Грозненцы ушли на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Ташуева набрала 13 очков в 18 турах.