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Сегодня, 18:15

Орлов: «Правильно, что оставили в «Зените» Вендела. Выиграет титул — получит хорошие бонусы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» сохранил полузащитника Вендела до лета.

— «Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место — большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений. Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает. Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел». А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит.

Судьба Клаудиньо? По идее, «Зениту» тоже нужно его продать. Но найдется ли покупатель? Вот в чем вопрос. Тут все решает сумма трансфера. Отпустит ли его клуб? — сказал Орлов «СЭ».

20 января «Зенит» объявил, что 27-летний Вендел летом перейдет в «Ботафого». Зимой в бразильский клуб перешел еще один полузащитник сине-бело-голубых Артур. В обратном направлении произошел трансфер вингера Луиса Энрике.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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