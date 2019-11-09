Войо Чалов: «Очень сложная ситуация у «Спартака»»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов сказал, что команда будет игра по схеме в три центральных защитника в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака».

— У нас есть хорошие центральные защитники. Мы хотим попробовать эту схему, — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».

Очень сложная ситуация у «Спартака». Новый тренер, новые схемы. Нужно время, чтобы наиграть все связи.

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