Войо Чалов: «Очень сложная ситуация у «Спартака»»
18:26
Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов сказал, что команда будет игра по схеме в три центральных защитника в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака».
— У нас есть хорошие центральные защитники. Мы хотим попробовать эту схему, — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».
Очень сложная ситуация у «Спартака». Новый тренер, новые схемы. Нужно время, чтобы наиграть все связи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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