Вот так «Спартак» вышел на матч с «Зенитом»

«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России. Пресс-служба красно-белых опубликовала момент с выходом команд на поле стадиона «Газпром Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

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