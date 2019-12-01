Вот так «Спартак» вышел на матч с «Зенитом»
19:10
«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России. Пресс-служба красно-белых опубликовала момент с выходом команд на поле стадиона «Газпром Арена».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
? Вышли! Вперёд, парни! ??? #ЗенитСпартак pic.twitter.com/pQEPWT6IZJ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 1, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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