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Вот так «Спартак» вышел на матч с «Зенитом»

19:10
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«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России. Пресс-служба красно-белых опубликовала момент с выходом команд на поле стадиона «Газпром Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

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Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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