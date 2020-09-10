Восстановление Попова займет до полугода. Он травмировался в дебютном матче за «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «СЭ» рассказал о травме 32-летнего хавбека клуба Ивелина Попова и сроках его восстановления.

— У него прошла операция — реконструкция крестообразной связки, — заявил «СЭ» Рубашко. — Теперь полгода на восстановление? Примерно так, но может будет готов и чуть раньше. Все зависит от того, как человек будет проходить реабилитацию. Ивелин думает только о восстановлении и возвращении на поле. Он настоящий профессионал. (Севастиан Терлецкий)

Попов перешел в «Сочи» в конце августа этого года после расторжения контракта с «Ростовом». Игрок вышел на замену в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Сочи» (0:1) в начале второго тайма и провел на поле 26 минут, после чего был заменен из-за травмы.