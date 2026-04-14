Представитель Дзюбы сообщил об отсутствии переговоров с «Родиной»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда в «Родину» в случае выхода команды в РПЛ. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«На данный момент эта информация не соответствует действительности. Контракт у Артема заканчивается, чисто теоретически он может перейти в любой клуб РПЛ, но я уже много раз говорил, что все мысли Артема сосредоточены на том, чтобы помочь «Акрону» решить ситуацию, а она сейчас не самая простая. Никаких контактов ни с «Родиной», ни с другими клубами не было. В конце сезона будет какая-то ясность, где Артем продолжит карьеру и продолжит ли», — сказал Гольдман «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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