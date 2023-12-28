Воробьев: «Урожай озимых в «Краснодаре» будет видно весной»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев оценил выступление «Краснодара» в этом сезоне чемпионата России.

«Выступление «Краснодара» в этом сезоне? Кубань — аграрный регион, пока собран только урожай яровых, а каким будет урожай озимых, будет видно весной», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Воробьева.

В восемнадцати турах «Краснодар» набрать 38 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.