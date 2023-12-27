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Артем Дзюба снялся в фильме «Конец Славы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артем Дзюба и Максим Лагашкин.
Фото Скриншот трейлера

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сыграл в российском фильме «Конец Славы».

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер фильма на своем Youtube-канале в понедельник, 25 декабря. В трейлер попали и кадры с Дзюбой. Премьера фильма состоится 1 февраля.

Главную роль в фильме играет Павел Деревянко. Также в актерский состав вошли Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник и Наташа Бардо. Режиссером выступил Марюс Вайсберг.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Артем Дзюба
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