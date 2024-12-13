Вопрос возвращения пива на стадионе обсудят в Госдуме 24 декабря

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, когда в Госдуме обсудят вопрос возможного возвращения продажи пива на стадионах в России.

«24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы», — цитирует Свищева ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.