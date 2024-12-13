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Батраков: «В физических тестах я в каждом году был последним, это давило»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся в детские годы.

«Тесты для меня всегда были таким психологическим давлением. Я в каждом году был последним. На меня это давило, я переживал, что меня могут отчислить из команды. Я бежал медленнее всех, прыгал ниже всех. Но я задумался об этом и понял, что мне повезло с моими тренерами. Каждый из них давал мне шанс, смотрел на меня. Я старался проявить себя. Показать, что пусть я не бегу быстрее всех, но могу думать. Я благодарен каждому тренеру, который работал со мной», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

19-летний Батраков в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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