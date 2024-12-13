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В ЦСКА рассказали, что работают над переводом денег «Херенвену» для снятия трансферного бана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ведет работу над погашением долга перед «Херенвеном» за трансфер экс-нападающего армейцев Чидеры Эджуке.

6 декабря ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы в связи с задолженностью по сделке о переходе нигерийца. Он действует с 14 ноября и распространяется на 3 ближайших трансферных окна.

13 декабря в СМИ появилась информация, что ФИФА отменит запрет до конца декабря, так как «Херенвен» готовится согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа по трансферу Эджуке.

«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее в ЦСКА заявили, что сложности с оплатой долга связаны с санкциями в отношении России — клуб не мог перевести средства на счета «Херенвена». Кроме того, ЦСКА предлагал нидерландцам различные варианты оплаты, в том числе с участием «Вест Хэма», который не полностью заплатил армейцам за переход Николы Влашича в 2021 году.

Источник: TG-канал Кирилла Брейдо
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
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