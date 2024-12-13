В ЦСКА рассказали, что работают над переводом денег «Херенвену» для снятия трансферного бана

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ведет работу над погашением долга перед «Херенвеном» за трансфер экс-нападающего армейцев Чидеры Эджуке.

6 декабря ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы в связи с задолженностью по сделке о переходе нигерийца. Он действует с 14 ноября и распространяется на 3 ближайших трансферных окна.

13 декабря в СМИ появилась информация, что ФИФА отменит запрет до конца декабря, так как «Херенвен» готовится согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа по трансферу Эджуке.

«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее в ЦСКА заявили, что сложности с оплатой долга связаны с санкциями в отношении России — клуб не мог перевести средства на счета «Херенвена». Кроме того, ЦСКА предлагал нидерландцам различные варианты оплаты, в том числе с участием «Вест Хэма», который не полностью заплатил армейцам за переход Николы Влашича в 2021 году.