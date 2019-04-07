19:15 | Футбол — РПЛ

"Волна идет, но не пройти наш "Локомотив". Плакат на матче с "Зенитом"

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Болельщицы "Локомотива" подготовили креативный плакат к матчу 22-го тура премьер-лиги против "Зенита". На нем изображен главный тренер красно-зеленых Юрий Семин, кубок РПЛ, а также волна и паровоз.

- Волна идет, но не пройти наш "Локомотив", - говорится на плакате.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо"с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

Локомотив - Зенит

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Результаты опроса

6832 чел.

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
4.9%
Крупной победой "Локомотива"
26.5%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
25.3%
Результативной ничьей
6.9%
Нулевой ничьей
5.2%
Крупной победой "Зенита"
31.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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