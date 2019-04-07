"Волна идет, но не пройти наш "Локомотив". Плакат на матче с "Зенитом"

Болельщицы "Локомотива" подготовили креативный плакат к матчу 22-го тура премьер-лиги против "Зенита". На нем изображен главный тренер красно-зеленых Юрий Семин, кубок РПЛ, а также волна и паровоз.

- Волна идет, но не пройти наш "Локомотив", - говорится на плакате.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо"с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

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