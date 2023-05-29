Волков заявил, что нынешний сезон можно назвать неплохим для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков подвел промежуточные итоги нынешнего сезона для клуба.

«Начало сезона мы смазали, конечно, — отдавали простые матчи. Да и после зимней паузы испытывали проблемы: ведем в счете 2:0 или 3:0, а по итогу проигрываем. Это недопустимо. Главный тренер объяснил нам, что мы делали не так. Мы прорабатывали эти моменты. Можно сказать, что сезон неплохой, но мы хотим большего. Впереди матч за трофей против ЦСКА, все мысли уже там», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров «Краснодар» с 47 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Самое высокое место, которое команда может занять по итогам сезона, — пятое, и за него быки поборются с грозненским «Ахматом» (5-е место, 49 очков).

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдет 3 июня. Начало — в 17.00 мск.