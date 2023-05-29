Марин считает, что «Оренбургу» было бы по силам играть в Лиге Европы

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин заявил, что его команде по силам выступать в еврокубках.

«По результатам этого сезона мы бы могли попасть в еврокубки. Если бы не политическая ситуация, то «Оренбургу» было бы по силам играть в Лиге Европы», — приводит слова Марина Sport24.

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, набрав 43 очка.