В «Зените» называли слухами интерес клуба к Карпукасу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

«Интерес «Зенита» к Карпукасу? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее агент игрока Александр Клюев заявил, что у Карпукаса есть предложение от другого клуба. Португальский агент Паулу Барбоза предположил, что этим клубом может быть «Зенит».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 26 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.