Чемпион Европы-2013 по волейболу, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на неуважительный комментарий главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля после матча 13-го тура РПЛ (2:2). Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Федотов не мужик. Он всю свою гнилую сущность показал, когда был в «Сочи». Этот человек мне неинтересен просто. Потому что когда они обыграли ростовских детей 10:1, Федотов говорил, что все нормально, правильно. А как его команда заболела короной, надо было ехать на тур, он сказал: «По-хорошему надо игру переносить, у нас не полный состав, у нас болеют», — сказал Спиридонов «СЭ».

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.