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Сегодня, 13:45

Непомнящий: «Роша — великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...»

Непомнящий доволен, что ЦСКА подписал Рошу
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил летние приобретения армейцев.

— С кем из новичков ЦСКА точно угадал?

— Мне очень нравится Мойзес. Заслуженно застолбил за собой место на левом фланге. Теперь там Зайнутдинов вряд ли появится. Но ничего, ему другую позицию найдут, парень универсальный, может сыграть где угодно. Роша тоже великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...

— Да уж.

— Гайич — старательный, работоспособный, но и в обороне огрехи есть, и КПД в атаке оставляет желать лучшего. Это неравноценная замена Марио Фернандесу. А про Мендеса и Зделара пока вообще сказать нечего.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Бруно Фукс
Валерий Непомнящий
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Мойзес Барбоза
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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