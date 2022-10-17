Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил летние приобретения армейцев.

— С кем из новичков ЦСКА точно угадал?

— Мне очень нравится Мойзес. Заслуженно застолбил за собой место на левом фланге. Теперь там Зайнутдинов вряд ли появится. Но ничего, ему другую позицию найдут, парень универсальный, может сыграть где угодно. Роша тоже великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...

— Да уж.

— Гайич — старательный, работоспособный, но и в обороне огрехи есть, и КПД в атаке оставляет желать лучшего. Это неравноценная замена Марио Фернандесу. А про Мендеса и Зделара пока вообще сказать нечего.