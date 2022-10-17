Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров армейцев — парагвайца Хесуса Медину и колумбийца Хорхе Карраскаля.

— Дерби вы смотрели на «ВЭБ Арене». Впечатление?

— На победу никто не наиграл. Но и поражения ни те ни другие не заслуживали. Так что исход закономерен. У ЦСКА провалил матч Карраскаль. Да и Медина сыграл ниже своего уровня.

— Значит, не удивились, что в середине второго тайма Владимир Федотов обоих снял с игры?

— Ничуть. Думал, Карраскаля уже в перерыве заменят. С первых минут он был какой-то взвинченный, не мог справиться сам с собой. Ошибался в простейших ситуациях. Ему это несвойственно.

— Почему ЦСКА в последних турах буксует?

— В какой-то момент возник дисбаланс между защитой и атакой. Некоторые легионеры не понимают, что тоже должны отрабатывать сзади. Не просто находиться в полупозиции, а вступать в отбор, сражаться за мяч!

— Камешек в огород Медины и Карраскаля?

— В большей степени — Медины. В последних матчах он стал много ошибаться в работе с мячом. А в обороне вообще никакой! Впрочем, по игре со «Спартаком» в этом плане немало претензий и к Карраскалю.

Ну и конечно, на надежности обороны сказалась травма Дивеева. Остался лишь один профильный центральный защитник — Роша. Да, Набабкин бьется, старается. Но... Это не Дивеев.