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Сегодня, 13:30

Непомнящий — о Медине и Карраскале: «Не понимают, что должны отрабатывать сзади, вступать в отбор, сражаться за мяч!»

Непомнящий раскритиковал игру Карраскаля и Медины
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров армейцев — парагвайца Хесуса Медину и колумбийца Хорхе Карраскаля.

— Дерби вы смотрели на «ВЭБ Арене». Впечатление?

— На победу никто не наиграл. Но и поражения ни те ни другие не заслуживали. Так что исход закономерен. У ЦСКА провалил матч Карраскаль. Да и Медина сыграл ниже своего уровня.

— Значит, не удивились, что в середине второго тайма Владимир Федотов обоих снял с игры?

— Ничуть. Думал, Карраскаля уже в перерыве заменят. С первых минут он был какой-то взвинченный, не мог справиться сам с собой. Ошибался в простейших ситуациях. Ему это несвойственно.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

— Почему ЦСКА в последних турах буксует?

— В какой-то момент возник дисбаланс между защитой и атакой. Некоторые легионеры не понимают, что тоже должны отрабатывать сзади. Не просто находиться в полупозиции, а вступать в отбор, сражаться за мяч!

— Камешек в огород Медины и Карраскаля?

— В большей степени — Медины. В последних матчах он стал много ошибаться в работе с мячом. А в обороне вообще никакой! Впрочем, по игре со «Спартаком» в этом плане немало претензий и к Карраскалю.

Ну и конечно, на надежности обороны сказалась травма Дивеева. Остался лишь один профильный центральный защитник — Роша. Да, Набабкин бьется, старается. Но... Это не Дивеев.

Валерий Непомнящий
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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