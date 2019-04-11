Водитель Соловчук не запомнил, как именно Александр Кокорин "учил его жизни" после избиения

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Он рассказал о том, кто и как его избивал и про нравоучения со стороны форварда "Зенита".

– Обувь Кокорина помните? – вопрос адвоката форварда "Зенита" Ромашова

– Помню. Светлые кроссовки. Запомнил обувь. У него были короткие штанины.

– Подвернутые были или модель на штрипках?

– Была видна нога. Сантиметров пять примерно.

– А какой фирмы были кроссовки?

– А чек из магазина? Откуда я знаю.

– Мы в лирику уходим! – говорит адвокат потерпевшего.

– В лирику мы потом уйдем, – обещает Ромашов.

– Правильно ли я понял, что у вас была операция на связках колена?

– Да.

– Давно?

– В 2012 году.

– Рецидив сейчас?

– Да, надрыв. Я уперся ногой в ступеньку, по инерции нога потянулась назад сделать шаг. В момент толчка или удара. Этого шага я не сделал. Чрезмерное давление на коленный сустав пошло.

– Повреждение не от удара?

– Это последствие.

– Но в эту область вас никто не бил?

– Нет.

– Когда вас уже привели к машине, почему вы все-таки извинились? Агрессия ведь пропала...

– Я бы не сказал, что агрессия пропала. Я извинился только лишь для того, чтобы быстрее ретироваться. От этого зависели мои здоровье и жизнь!

– Вы говорили, что Кокорин учил вас жизни. Что он говорил?

– Не помню слов. Это были нравоучения какие-то. Я не обращал внимание на смысл его слов. В том состоянии, в котором я находился, не отдавал себе отчет.

– Эти нравоучения не связаны с вашим извинением?

– Не помню.

Когда Ромашов и Соловчук обсуждали травму свидетеля, полученную в 2012 году, Александр Кокорин и Мамаев начали шептаться в клетке. Это первый их контакт за все время сегодняшнего слушания. Напомним, Кокорин перенес разрыв "крестов" весной 2018-го, из-за чего теперь в СИЗО испытывает проблемы с ногой. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live