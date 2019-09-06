Во ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев заслужили УДО

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко поддержал решение суда освободить условно-досрочно Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает «Интерфакс». По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

Он также отметил, что благодаря им, по всей стране в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни», а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

— Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать, — подытожил Максименко.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительно решение по УДО.