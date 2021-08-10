Во Франции сообщили, что «Ланс» претендует на Понсе
18:10
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе попал в сферу интересов «Ланса», сообщает score.fr.
Красно-белые будут готовы расстаться с 24-летним аргентинцем, чтобы сократить состав, если не смогут пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов.
Понсе успел сыграть только в одном матче за «Спартак» в этом сезоне (и забить 1 гол), так как выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде-2020.
В сезоне-2020/21 футболист провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
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