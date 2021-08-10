Источник: «Селтик» не входит в число претендентов на Понсе

Британский журналист Дэнни Армстронг, специализирующийся на российском футболе, в Twitter опроверг ранее появившиеся слухи об интересе «Селтика» к нападающему «Спартака» Эсекиэлю Понсе.

According to my information, news of a potential loan move for Spartak forward Ezequiel Ponce to Celtic is simply a rumour. No truth in it at all #CFC #Celtic #Bhoys — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) August 9, 2021

24-летний аргентинец успел сыграть только в одном матче за «Спартак» в этом сезоне (и забить 1 гол), так как выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде-2020.

В сезоне-2020/21 футболист провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.