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Источник: «Селтик» не входит в число претендентов на Понсе

18:27
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Британский журналист Дэнни Армстронг, специализирующийся на российском футболе, в Twitter опроверг ранее появившиеся слухи об интересе «Селтика» к нападающему «Спартака» Эсекиэлю Понсе.

24-летний аргентинец успел сыграть только в одном матче за «Спартак» в этом сезоне (и забить 1 гол), так как выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде-2020.

В сезоне-2020/21 футболист провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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