"Вломил бы сопернику – но если бы играл в хоккей". Дзюба поставил себя на место Овечкина

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" признался, что удивлен концовкой Кубка Стэнли - в финале играют "Сент-Луис" и "Бостон"​. Он иногда жалеет, что в футболе нет драк, как в хоккее.

– Вы смотрите плей-офф НХЛ. Удивлены таким финалом?

– Я вообще в шоке! Удивлен не только концовкой плей-офф, а всем, что творится в НХЛ. Это немыслимо, ничего не угадать – и это самое прекрасное. Так бывает только на чемпионате мира по футболу – приезжают 32 сборные, 25 из них могут друг друга победить. Когда Япония вела у Бельгии 2:0, все были шокированы, но никто не говорил, что это невозможно. Сыграй японцы грамотнее, спокойно бы прошли дальше.

НХЛ – непредсказуемость. Все лидеры вылетели – "Тампа-Бэй", которая выносила всех в регулярке, или "Калгари". От "Каролины" вообще не ожидал, что она столько продержится.

– Представим, что вы на месте Овечкина, и русский парень говорит: хочешь подраться – давай. Вломили бы ему?

– Да. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить – столько грязи не было бы. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.