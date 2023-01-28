Петржела: «Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего петербургского клуба Малкома в «ПСЖ».
«Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените». Я также считаю, что все бразильские игроки обладают качествами, достаточными для того, чтобы играть в любой точке Европы», — сказал Петржела «СЭ».
28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
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|3.03
|19:00
|
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|4.03
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|
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|
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|5.03
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|
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|14
|
|
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Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
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