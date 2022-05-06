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Источник: «Зенит» потеряет свыше 35 миллионов евро из-за пропуска Лиги чемпионов

«Зенит» потеряет свыше 35 миллионов евро из-за санкций УЕФА
Роман Шишов
Корреспондент
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«Зенит» из-за того, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Лиге чемпионов, потеряет свыше 35 миллионов евро, информирует Metaratings.ru.

Минимальные призовые, что клуб мог заработать в групповом раунде ЛЧ сезона-2022/23, составляют 32,1 миллиона евро.

Это при условии, что «Зенит» проиграл бы все шесть матчей турнира. Из них 15,6 миллиона — это базовый бонус за участие, 15,9 — минимальных бонус за «историю» и около 0,6 миллиона — выплаты из ТВ- и маркетингового пула.

Согласно оценке Metaratings.ru, составленной на изучении рейтингов Deloitte и финансовых отчетностей, за три домашних матча группового раунда ЛЧ «Зенит» при полной загрузке «Газпром-Арены» мог бы заработать еще 3-4 миллиона евро. Суммарно потери петербуржцев превысят 20 процентов выручки за сезон.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-nedopoluchit-svyshe-35-mln-evro-iz-za-otstraneniya-rossiyskikh-klubov-ot-lch-1260852/
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 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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8
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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Урал – Спартак
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