Источник: «Зенит» потеряет свыше 35 миллионов евро из-за пропуска Лиги чемпионов

«Зенит» из-за того, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Лиге чемпионов, потеряет свыше 35 миллионов евро, информирует Metaratings.ru.

Минимальные призовые, что клуб мог заработать в групповом раунде ЛЧ сезона-2022/23, составляют 32,1 миллиона евро.

Это при условии, что «Зенит» проиграл бы все шесть матчей турнира. Из них 15,6 миллиона — это базовый бонус за участие, 15,9 — минимальных бонус за «историю» и около 0,6 миллиона — выплаты из ТВ- и маркетингового пула.

Согласно оценке Metaratings.ru, составленной на изучении рейтингов Deloitte и финансовых отчетностей, за три домашних матча группового раунда ЛЧ «Зенит» при полной загрузке «Газпром-Арены» мог бы заработать еще 3-4 миллиона евро. Суммарно потери петербуржцев превысят 20 процентов выручки за сезон.