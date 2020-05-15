Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» возобновить тренировки

Власти Санкт-Петербурга дали «Зениту» разрешение на возобновление тренировок на клубной базе.

— У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу «Зенита».

Ранее стало известно, что чемпионат России-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. После 22 туров первенства «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Локомотив» и занимающий третье место «Краснодар» на 9 очков.