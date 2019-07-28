Влашич рассказал об интересе к нему из Италии и Франции

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который был арендован у "Эвертона" в прошлом сезоне, признался, что к нему проявляли интерес команды из Италии и Франции, сообщает "Российская газета".

ЦСКА выкупил права на Влашича у "Эвертона" в середине июня. Хорват подписал полноценный контракт с армейцами до 30 июня 2024 года.

"Предложения от других клубов? Были. Мне интересны были варианты с клубами, играющими в Лиге чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире в ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции", – приводит слова Влашича "Российская газета".

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