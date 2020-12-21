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Влашич оценил группу отбора ЧМ-2022 с Хорватией и Россией

09:40
Никола Влашич. Фото Денис Тырин/ ПФК ЦСКА
Никола Влашич. Фото Денис Тырин/ ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, что стал лучшим игроком года РПЛ по версии «СЭ», а также оценил результаты жеребьевки ЧМ-2022.

Какими были первые эмоции, когда узнали, что Хорватия оказалась в одной группе с Россией в отборе на ЧМ-22?

— Самые положительные. Ваша страна для меня значит очень многое — о ней навсегда останутся хорошие воспоминания. Поэтому, когда увидел результаты жеребьевки, очень воодушевился и обрадовался. Мне кажется, это будет замечательное противостояние и отличные матчи.

В ЦСКА уже с кем-то поспорили на выход из группы?

— Не думаю, что вот эти ставки — хорошая идея. Уверен, такие пари ни к чему хорошему не приведут, поэтому никому из ребят в команде даже не предлагал этого.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Николой Влашичем читайте здесь.

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