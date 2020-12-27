Влашич исполнил роль Ипполита из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Видео

ЦСКА в Twitter выложил предновогодний видеоролик. Он снят с отсылом на советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли сыграли полузащитник Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Влашич выстуупил в роли Ипполита и принял душ прямо в одежде. Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.