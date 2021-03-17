Влашич: «ЦСКА сделает все, чтобы добиться устраивающего для нас счета в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета», — приводит слова Влашича официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 17 марта и начнется в 20:00 мск. Армейцы с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на пять очков.