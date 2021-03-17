РПЛ
Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Скучно не будет наверняка». Радимов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

11:00
Теги:

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в Instagram 17 марта поделился ожиданиями от матча питерцев с ЦСКА. Особое внимание экс-полузащитник обратил на противостояние с Элвером Рахимичем.

«Сегодня в Москве — ЦСКА и «Зенит»! Говорить об этом можно часами.
О чем жалею — за ЦСКА больше не выйдет Элвер Рахимич, горячая голова. Люблю, чтобы в напряженные минуты на поле открытая эмоция хотя бы иногда заканчивалась потасовкой, — настоящая рубка, мужские игры. Ну, наверное, не до такой степени, как Элвер — не стоит на поле ломать ноги другим футболистам и ждать, как пошутил Владимир Казаченок, что Рахимич кому-нибудь совсем голову отрубит. Короче, сегодня вечером на «ВЭБ-Арене» чего-чего, но скучно не будет наверняка», — написал Радимов.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду 17 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы лидируют в чемпионате России с 45 очками, армейцы — третьи (40 очков).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...