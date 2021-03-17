Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в Instagram 17 марта поделился ожиданиями от матча питерцев с ЦСКА. Особое внимание экс-полузащитник обратил на противостояние с Элвером Рахимичем.

«Сегодня в Москве — ЦСКА и «Зенит»! Говорить об этом можно часами.

О чем жалею — за ЦСКА больше не выйдет Элвер Рахимич, горячая голова. Люблю, чтобы в напряженные минуты на поле открытая эмоция хотя бы иногда заканчивалась потасовкой, — настоящая рубка, мужские игры. Ну, наверное, не до такой степени, как Элвер — не стоит на поле ломать ноги другим футболистам и ждать, как пошутил Владимир Казаченок, что Рахимич кому-нибудь совсем голову отрубит. Короче, сегодня вечером на «ВЭБ-Арене» чего-чего, но скучно не будет наверняка», — написал Радимов.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду 17 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы лидируют в чемпионате России с 45 очками, армейцы — третьи (40 очков).