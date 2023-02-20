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Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Иван Бакулин рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента, защитника Вячеслава Караваева, с петербургским «Зенитом».

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет. Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», — приводит слова Бакулина Sport24.

Караваев перешел в «Зенит» из голландского «Витесса» в 2019 году. Его действующий контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате России и отметился двумя забитыми голами.

Портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-vyacheslav-karavayev-soglasoval-novyy-kontrakt-s-zenitom
Вячеслав Караваев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак – Урал
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