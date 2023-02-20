Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»

Футбольный агент Иван Бакулин рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента, защитника Вячеслава Караваева, с петербургским «Зенитом».

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет. Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», — приводит слова Бакулина Sport24.

Караваев перешел в «Зенит» из голландского «Витесса» в 2019 году. Его действующий контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате России и отметился двумя забитыми голами.

Портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.