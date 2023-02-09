Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:34

Агент Богосаваца заявил, что футболист останется в «Ахмате» до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что сербский защитник Мирослав Богосавац остается в «Ахмате».

«Богосавац остается в «Ахмате», он готовится ко второй части сезона в «Ахмате». Вероятность того, что что-то произойдет в январе, минимальна. Мы общались по поводу его кандидатуры с несколькими клубами, в том числе, с одним из России. Но сложно найти тех, кто может позволить себе его трансфер в финансовом плане, и чтобы при этом вариант был привлекательным для самого игрока. Мы не исключаем никаких вариантов, но для него лучше будет закончить сезон в Грозном, а уже затем будет оптимальный момент для смены клуба. Он своей игрой заслужил следующего шага», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мирослав Богосавац провел 19 матчей в составе «Ахмата», отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-by-l-interes-ot-odnogo-kluba-iz-rossii-no-bogosavats-ostaetsya-v-ahmate-do-kontsa-sezona/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шитов рассказал, как «Спартак» закрывал вторую команду

Шитов «Был бы уверен, что буду играть — хотел бы вернуться в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости