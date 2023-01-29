Осинькин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ», отговаривал ли он полузащитника Сергея Пиняева от перехода в «Локомотив».
— У вас как у тренера руки не опускаются? Ведь фактически каждое трансферное окно «Крылья» теряют ключевых игроков: Сергеева, Зиньковского, Сарвели, теперь вот еще и Пиняева с Глушенковым.
— За полтора года в РПЛ (не будем трогать ФНЛ) некоторые позиции в нашей команде обновляются уже по второму разу.
— Ничего себе.
— Да, уже третий игрок будет выступать на определенной позиции, а первые два перешли в другие команды. Но что поделать — так получается. Руки мы не опускаем — готовы и дальше работать. Однако, конечно, хотелось бы большей стабильности. Она дает тебе возможность делать следующие шаги. Так, например, было у нас в первой лиге, что обеспечило «Крыльям» прорыв в дальнейшем. Сейчас мы теряем, может быть, и не так много людей, но все они лидеры. Отсюда возникают сложности. При этом не собираемся раскисать, унывать. Осознаем, что «Крылья» ждет очень тяжелая весенняя часть чемпионата, но в то же время, безусловно, интересная.
— Не пытались отговорить Пиняева от перехода сейчас в «Локо»? Может быть, ему все-таки стоило доиграть сезон в Самаре?
— Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.
— Почему?
— Это лично мое мнение. В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях». Сколько людей — столько мнений. Тренеры «Локомотива» со своей стороны, наверное, считают, что именно в составе железнодорожников Пиняев будет прогрессировать лучше и быстрее. Как говорится, вопрос спорный.
— А вы считаете, что ментально Пиняев уже готов выбраться из комфортной среды и начать сразу давать результат в «Локо», которому надо спасаться от вылета? Там ведь времени на раскачку не дадут...
— На этот вопрос нет однозначного ответа. «Локомотив» большой клуб, но вот попал в такую ситуацию... Я даже не сомневаюсь, что железнодорожники выберутся из нее, но история, согласитесь, непростая. И давление на игроков, прежде всего молодых, при таком турнирном положении — специфическое. Сейчас «Локо» надо исправно набирать очки. Я уверен, что москвичи решат свою задачу. Там довольно квалифицированные футболисты, некоторые уже восстановились от тяжелых травм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2