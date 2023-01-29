Осинькин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ», отговаривал ли он полузащитника Сергея Пиняева от перехода в «Локомотив».

— У вас как у тренера руки не опускаются? Ведь фактически каждое трансферное окно «Крылья» теряют ключевых игроков: Сергеева, Зиньковского, Сарвели, теперь вот еще и Пиняева с Глушенковым.

— За полтора года в РПЛ (не будем трогать ФНЛ) некоторые позиции в нашей команде обновляются уже по второму разу.

— Ничего себе.

— Да, уже третий игрок будет выступать на определенной позиции, а первые два перешли в другие команды. Но что поделать — так получается. Руки мы не опускаем — готовы и дальше работать. Однако, конечно, хотелось бы большей стабильности. Она дает тебе возможность делать следующие шаги. Так, например, было у нас в первой лиге, что обеспечило «Крыльям» прорыв в дальнейшем. Сейчас мы теряем, может быть, и не так много людей, но все они лидеры. Отсюда возникают сложности. При этом не собираемся раскисать, унывать. Осознаем, что «Крылья» ждет очень тяжелая весенняя часть чемпионата, но в то же время, безусловно, интересная.

— Не пытались отговорить Пиняева от перехода сейчас в «Локо»? Может быть, ему все-таки стоило доиграть сезон в Самаре?

— Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.

— Почему?

— Это лично мое мнение. В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях». Сколько людей — столько мнений. Тренеры «Локомотива» со своей стороны, наверное, считают, что именно в составе железнодорожников Пиняев будет прогрессировать лучше и быстрее. Как говорится, вопрос спорный.

— А вы считаете, что ментально Пиняев уже готов выбраться из комфортной среды и начать сразу давать результат в «Локо», которому надо спасаться от вылета? Там ведь времени на раскачку не дадут...

— На этот вопрос нет однозначного ответа. «Локомотив» большой клуб, но вот попал в такую ситуацию... Я даже не сомневаюсь, что железнодорожники выберутся из нее, но история, согласитесь, непростая. И давление на игроков, прежде всего молодых, при таком турнирном положении — специфическое. Сейчас «Локо» надо исправно набирать очки. Я уверен, что москвичи решат свою задачу. Там довольно квалифицированные футболисты, некоторые уже восстановились от тяжелых травм.