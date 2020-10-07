Владислав Радимов: «На данный момент Мостовой больше готов к Лиге чемпионов, чем Лесовой»

Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему летом клуб сохранил Андрея Мостового, но продал Даниила Лесового, который сначала перешел в «Арсенал», а потом в «Динамо».

— Как полагаете, почему Мостовой пригодился «Зениту», а Лесовой — нет?

— Хороший вопрос. И Андрея, и Даниила знаю давно, оба в свое время были у меня в «Зените-2». Игроки разноплановые. Мостовой — резче, быстрее, у него сильные ноги. Лесовой очень техничный, один в один способен обыграть кого угодно, но ему еще нужно окрепнуть, заматереть. На данный момент Мостовой больше готов к Лиге чемпионов. Неслучайно его уже и в сборную вызывают. Думаю, этим и объясняется выбор Семака. (Александр Кружков)