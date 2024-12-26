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Сегодня, 05:10

Радимов: «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать Абаскаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

— Если «Спартак» играет на «багаже Абаскаля», то «Гранада», которую он тренировал после, должна в следующем году обыграть «Реал» и «Барсу» и выиграть Лигу чемпионов! — цитирует «РБ Спорт» Радимова. — Всем надо внимательно прислушаться к словам Абаскаля, заполучить его в тренеры, потом выгнать — и тогда у вас будет счастье. А если серьезно, это мы здесь можем ржать над такими словами, а если он такое ляпнет в Испании, его никуда в жизни больше не позовут.

— Похоже, Гильермо скучает по России...

— Конечно, скучает. А что — лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно, скучает! Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает — и очень давно. А «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Оренбург

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