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Сегодня, 03:12

Рианчо считает, что Станкович не сильнее Абаскаля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав команды.

«Я не знаю, кто создал эту команду, но серб заставляет ее работать. Станкович не является более сильным тренером, чем Абаскаль. Деян и Гильермо — два разных специалиста с разной тренерской философией, которые добавились успеха с разными командами в разное время», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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