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Радимов: «Факел» будет бороться за выживание, чего-то другого изначально-то от них и не требовалось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал первую победу «Факела» в сезоне-2024/25. В прошедшие выходные воронежская команда обыграла «Оренбург» (1:0).

«Конечно же, Пятибратову надо время, но тоже исполнителей-то немного. Плюс у «Факела», и мы уже говорили об этом, очень тяжелая история под названием «быстрое поле», то есть на старом стадионе была трава высокая, им было легче играть, а здесь с быстрыми командами будут проблемы. Вот в этом плане придется и под этот газон тоже перестраиваться к домашним матчам. А так «Факел» будет бороться за выживание, чего-то другого изначально-то от них и не требовалось. Но эти три очка им дадут воздуха, потому что, конечно, он им необходим сейчас.

А что касается «Оренбурга», который начал и здорово обыграл «Спартак» в первом туре, то сейчас команда набрала всего пять очков, и она, по-моему, в одном очке от переходных матчей. А вроде стартовали-то неплохо. Но здесь надо что-то делать с обороной, потому что баланса просто не существует», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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