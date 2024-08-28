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Шалимов: «У ЦСКА выделяется Обляков, Мусаев тоже мне нравится»

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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Акрон» (4:0).

«Акрон» рано или поздно придет к тому, чтобы играть в обороне более надежно. Команда многовато пропускает. У ЦСКА выделяется Обляков, выглядит блестяще. Но надо сказать, что в тяжелых играх к нему есть вопросы — с «Локо» и «Краснодаром» Иван был не столь ярок.

Вижу много скепсиса по поводу форварда Мусаева — мол, нужен более сильный форвард. Но мне Мусаев нравится, — есть техника, есть завершение. Надо чуть подождать, чтобы парень набрал уверенности. Позиция тяжелая, тем более, когда команда играет в одного форварда", — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 6-ти туров РПЛ армейцы с 10 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» располагается на 14-м месте (4).

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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