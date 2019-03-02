Владислав Игнатьев: "Я первый фолил, Денисов только потом попридержал соперника. Желтую нужно было давать мне"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 18-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:2) рассказал об эпизоде, в котором полузащитник железнодорожников Игорь Денисов получил вторую желтую карточку.

– Прокомментируйте эпизод с удалением Денисова.

– Там я первый фолил, Игорь потом попридержал соперника. Желтую карточку надо было давать мне. Но, видимо, арбитр не разобрался. Игорь был очень зол. Когда игрока удаляют не по делу, конечно, никому это неприятно.

– А по игре что скажете?

– Могли больше забивать. Но, к сожалению, счет 2:2. Должны были выигрывать, но потеряли очки. (Елена Григорьевская)

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