Владислав Игнатьев: "Нельзя отпускать лидеров, впереди тяжелый матч с ЦСКА"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 2-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:1) прнизнался, что ему было тяжело. Также он отметил, что впередил сложный матч с ЦСКА.

– Я счастлив, – цитирует пресс-служба клуба Игнатьева. – Команда победила и набрала важные очки. Нельзя отпускать лидеров, впереди тяжелый матч с ЦСКА.

– Ты достаточно долго не играл. Как чувствовал себя на поле?

– Было тяжело. Плюс я играл на солнечной стороне, где было вдвойне жарко. Через матчи буду набирать форму.

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