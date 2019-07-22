02:05 | Футбол — РПЛ

Владислав Игнатьев: "Нельзя отпускать лидеров, впереди тяжелый матч с ЦСКА"

0
Обсудить

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 2-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:1) прнизнался, что ему было тяжело. Также он отметил, что впередил сложный матч с ЦСКА.

– Я счастлив, – цитирует пресс-служба клуба Игнатьева. – Команда победила и набрала важные очки. Нельзя отпускать лидеров, впереди тяжелый матч с ЦСКА.

– Ты достаточно долго не играл. Как чувствовал себя на поле?

– Было тяжело. Плюс я играл на солнечной стороне, где было вдвойне жарко. Через матчи буду набирать форму.

Локомотив – Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Как выступит "Локомотив" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20487

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ