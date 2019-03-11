Владислав Игнатьев: "Локомотив" знал результаты конкурентов, поэтому обязан был победить"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что никакой недооценки соперника у команды не было.

- Мы сегодня победили, это главное. Почему слабо начали второй тайм? Просто соперник прибавил, - приводит пресс-служба "Локо" слова Игнатьева. - Никакой недооценки "Анжи" быть не могло. У нас свои задачи, у них свои. Мы знали результаты конкурентов, поэтому обязательно должны были победить. Следующий матч с "Краснодаром" - интересная игра, сильный соперник. Надеюсь, придет много болельщиков.